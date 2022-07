A família de um idoso desaparecido na última sexta-feira, no Jardim Guanabara, pede ajuda para encontrá-lo. Waldivino de Souza Ramos tem 87 anos e sofre de Alzheimer.

De acordo com a família, essa é a primeira que o idoso desaparece. Waldivino estava usando bermuda verde, camiseta azul clara e chinelo. A última informação é de que ele foi visto na região do Setor Criméia e da 44, próximo à rodoviária e feira da estação. A família informou que as medicações estão em dia.

Qualquer informação que possa levar à localização de Waldivino Ramos pode ser feita atráves dos telefones:

(62) 98545-3640 – Herika

(62) 98115-6243 - Edison