Família pede ajuda para encontrar jovem que está desaparecida desde sábado (23), vista pela última vez em um veículo próximo a Jantinha do Fabrício, em Jussara, interior de Goiás. Daniela Serra, de 22 anos, foi vista por testemunhas dentro de um Celta Prata na quadra da jantinha, localizada na Praça do Soraia, setor Planalto.

A família pede ajuda nas buscas, que estão sendo realizadas pelos familiares desde o dia do desaparecimento. A mãe da menina, Cleonice, está dopada sob efeito de remédios e pede ajuda de toda a comunidade nas buscas pela filha.

Daniela tem dois filhos, um bebê de um ano e outra criança de oito anos. Ela mora com a mãe, com o padrastro e os dois filhos. De acordo com uma amiga, Daniela já vinha sofrendo ameaças de um ex-agente prisional do município de Jussara.

De acordo com a amiga, o agente acusava Daniela de ter participação na morte de sua filha. “Eu falei com ele e ele confessou pra mim. Disse que pegou a jovem mesmo, deu uma volta no quarteirão com ela, mas, segundo ele, a deixou em frente ao Bar Pancas para encontrar com amigas. Não soube dar maiores detalhes porque disse que no dia estava muito alcoolizado. Mas as acusações são sem fundamento, a Daniela estava em casa no dia do crime”, explica a amiga.

Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia da cidade, mas a família ainda não teve nenhuma informação sobre o desaparecimento. A mãe, desesperada, pede ajuda e deixa telefone para contato: (62) 98455-6957 (Cleonice)/ (62) 98447-1321

