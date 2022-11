A família do João Pedro Ferreira Rodrigues, de 20 anos, está procurando por ele, que está desaparecido desde a manhã da última segunda-feira (28) depois de ter saído para trabalhar em Aparecida de Goiânia. A mãe dele, Aline Jayme Rodrigues, conta que o filho nunca ficou tanto tempo sem dar notícias.

“O João nunca foi de ficar tanto tempo assim sem dar notícias, estamos preocupados porque ele tinha saído para trabalhar logo cedo e depois não voltou. Ele sempre foi muito dedicado com as coisas dele”, contou.

A família registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil, desde então, buscas estão sendo feitas na região do serviço do rapaz, no Parque Industrial Aparecida.

“Eu e meu esposo estamos procurando em todos os lugares, já pedimos as filmagens do serviço dele também. O que estamos mais preocupados é que ele me enviou uma mensagem se “despedindo”, isso que me deixa aflita”, explicou a mãe.

Caso alguém tenha alguma informação sobre o desaparecimento de João, pode entrar em contato com a Polícia Civil pelo telefone 197 ou com a mãe do rapaz pelo telefone (62) 98573-8990.

