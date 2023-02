A família de Nicole Kemilly de Figueiredo Gonçalves, de 14 anos, pede ajuda para encontrar a adolescente que está desaparecida desde a última sexta-feira (24). A menina mora com os pais no Residencial Campos Dourados, próximo ao Madre Germana II, em Goiânia. Ela foi vista pela última vez vendendo bolos e trufas perto de um parque no bairro.

Wilker Ferreira é padrasto da adolescente e contou ao POPULAR que ele e sua esposa, vendem doces na região há mais de um ano e Nicole sempre ajudava. “Como vendemos os doces aqui na região, muitas pessoas já nos conhecem, e ontem a Nicole pediu para ir sozinha e nós deixamos justamente por ser próximo”, explicou.

“Ela foi vender os últimos brigadeiros em Itaipu e foi vista pela última vez ontem no final da tarde na hora que ela entrou dentro de uma lanchonete para deixar as coisas dela e sair para tentar trocar o dinheiro. Como ela saiu de casa rápido pra vender os doces, acabou esquecendo o celular”, relatou o padrasto.

Leia também:

- Família pede ajuda para encontrar mãe que desapareceu junto com a filha em Aparecida de Goiânia

- Rapaz desaparece depois de abandonar carro perto de Morrinhos

- Esteticista morta pelo marido chegou a postar vídeo com áudio: ‘Quero viver e ver meu filho crescer’

Um boletim de ocorrência foi registrado neste sábado (25) e imagens de câmeras de segurança foram recolhidas para ajudar nas buscas. A garota estava com camisa preta e calça jeans claro. A família disponibilizou números de telefone para que pessoas que saibam do paradeiro de Nicole possam repassar informações. Os contatos são: (62) 98100-1556 e (62) 98338-1556.

“Estamos muito preocupados com a situação. Estamos procurando em todos os lugares próximos e também em todos os lugares que costumamos vender nossos doces”, contou.

Além do contato dos familiares, em Goiás, para fornecer informações sobre desaparecimentos, as pessoas podem ligar para a Polícia Civil, pelos números 197, (62) 3201-4826 ou (62) 3201-4834.