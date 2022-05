Ricardo Martins de Assunção, de 30 anos, está desaparecido desde quarta-feira (25). Ele foi visto pela última vez quando sua irmã, Letícia, o deixou em casa por volta das 16h, no setor Grajaú, região Sudoeste de Goiânia. Segundo a esposa de Ricardo, Layce, ele teria saído para fazer entrega de aparelhos telefônicos, porém não foi mais visto.

Pai de um menino de 3 anos, ele trabalha como vendedor autônomo de celulares e, segundo relatos, estava usando uma camiseta azul no momento do desaparecimento. Um Boletim de Ocorrência foi registrado pelo pai de Ricardo, José Martins de Assunção.

Segundo informações do boletim, a esposa disse que no dia do desaparecimento almoçou com ele por volta de 13h e percebeu que ele estava bastante triste e abatido. A família salienta que Ricardo não tem o costume de se ausentar sem dar explicações e sempre teve bom convívio com a esposa e o filho, além de não ser usuário de drogas nem se envolver com atividades ilícitas.

Segundo o Instituto Médico Legal (IML) da capital e de Aparecida de Goiânia, não consta nos locais ninguém com as características físicas de Ricardo. Aflitos, os familiares pedem que, tendo qualquer informação que possa levar ao paradeiro de Ricardo, entre em contato pelo telefone: (62) 98148-5917.

