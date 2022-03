Cidades Família procura por homem desaparecido desde último dia 23 de fevereiro, em Goiânia Última informação recebida por familiares dizia que Guto foi visto na região das chácaras do Setor Floresta. A família realizou buscas na região, mas ainda não localizou o homem que tem problemas psiquiátricos

Gutemberg de Moura, de 50 anos, tem problemas psiquiátricos e desapareceu da casa do irmão na Avenida T-1, no Setor Bueno, no último dia 23 de fevereiro. Desde então, familiares visitaram hospitais e casas de recuperação na procura por Guto, como é conhecido por amigos e pela família. No último domingo (27), após a divulgação de fotos de Guto nas redes sociais, a famí...