Cidades Família procura por homem que desapareceu em Padre Bernardo Amigos descrevem que ele estava vestido com uma camisa riscada azul, uma calça jeans e boné

A família de um trabalhador rural pede ajuda para encontrar Wellisson da Silva Pereira, de 33 anos, que desapareceu em uma fazenda em Padre Bernardo, no Entorno do Distrito Federal. A irmã dele, a diarista Sirley da Silva, de 37 anos, afirmou que o colega do irmão descreveu que ele estava vestido com uma camisa riscada azul, uma calça jeans e boné. De acordo com Si...