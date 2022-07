Após mais de 20 dias de buscas, a família do idoso, de 76 anos, que tem Alzheimer e desapareceu em Jataí, a 320 km de Goiânia, pede ajuda dos moradores de cidades vizinhas para encontrar o homem. Irani Frutuoso de Assis saiu de casa sozinho no dia 20 de junho e estava vestido com uma camiseta polo azul listrada de preto e branco, uma bermuda cinza e chinelos.

A filha do idoso, Kerly Frutuoso, afirma que o pai pode estar debilitado devido a ausência dos remédios. “Ele pode estar em situação de rua e é a população que tem o poder de ver ele e chamar a polícia. Mesmo com apoio da polícia, voluntários e familiares, as cidades são muito grandes. A gente pede ajuda da população para que olhe com outros olhos para a gente conseguir encontrá-lo”, disse.

Kerly também afirma que já foram feitas buscas em toda a cidade de Jataí e que a última informação é de que o pai dela poderia ter sido visto em Mineiros, município vizinho. “Desde de domingo (10), estamos fazendo as buscas em Mineiros. A polícia esteve aqui para colher informações e buscar imagens de câmeras, mas nada ainda de concreto, só informações de terceiros”, explica.

Equipes da Guarda Civil Metropolitana (GCM), Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Militar ajudam nas buscas por Irani. A filha do idoso explica que essa situação não é recorrente e que ele está sem tomar a medicação para tratar o Alzheimer. Por fim, ela disponibiliza o telefone pessoal (64) 9 9643-7511, que também é WhatsApp, para qualquer informação sobre o pai dela.

Leia também:

- Filhote de lobo é resgatado após mãe ser atropelada em rodovia

- Homem é suspeito de esfaquear a companheira durante discussão, em Goianira