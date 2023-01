A família da massagista Amanda Caroline Freitas, de 19 anos, procura pela jovem, que desapareceu em Goiânia. De acordo com Krislibiane Freitas, tia da moça, ela mora sozinha na capital e parte da família mora no interior de Goiás.

“A gente está desesperada. Ela nunca fez isso de sumir, ela sempre deu notícia, mesmo se tiver brigada, ela nunca fez isso”, desabafou a tia.

Krislibiane detalhou que Amanda falou com a mãe, que mora em Jataí, no sábado (21) e o “visto por último” do WhatsApp mostra que ela entrou no aplicativo às 4h49 do dia seguinte. Desde então, não tiveram mais contato.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. A responsável pela apuração, a delegada Ana Paula Machado, do Grupo de Investigação de Desaparecidos, informou que ainda não há informações sobre o desaparecimento.

Sumiço

Taciana Rodrigues da Silva, madrinha de Amanda e prima da mãe dela, contou que a família tentou contato com amigos da jovem, mas não teve sucesso.

“Ela é muito reservada, não dá satisfação da vida, os poucos amigos que temos contato, falamos com eles. Ela morava numa kitnet, se mudou para lá há pouco tempo e não passou o endereço para ninguém”, descreveu Taciana.

A família contou que Amanda é massagista autônoma e também faz serviços de manicure. Reservada, a jovem mora na capital há cerca de 7 anos, mas há pelo menos 3 mora sozinha, já que a mãe está em Jataí, segundo os parentes.

Ao g1, a família disse que Amanda é uma jovem tranquila, reservada, não tinha vícios e não passava por problemas de saúde.

Como ajudar

Em Goiás, para fornecer informações sobre desaparecimentos, as pessoas podem ligar para a Polícia Civil, pelos números 197, (62) 3201-4826 ou (62) 3201-4834.