A mulher de 44 anos que desapareceu com a filha de 6 anos após sair de casa, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, entrou em contato com a família na tarde desta sexta-feira (7). Segundo o irmão de Lucimar Aquino da Silva, Marcos Antônio Aquino, elas afirmaram que estão bem.

“Minha irmã fez uma chamada de vídeo com a gente e disse que está tudo bem com ela e a filha”, relata Marcos. O irmão de Lucimar afirma ainda que ela preferiu não dizer onde está e que não explicou o que aconteceu, mas que ela deve retornar a ligação na tarde deste sábado (7) para conversar com a família.

Lucimar e Laura desapareceram na noite do dia 28 de dezembro. Porém, os familiares só ficaram sabendo do sumiço na última terça-feira (3), por meio de uma publicação do marido afirmando que elas saíram de casa com destino à Rodoviária de Goiânia, pois iriam viajar para Calcilândia, a 121 km da capital.

Segundo o irmão de Lucimar, vizinhos relataram que o casal brigava muito e que Laura era agredida pelo padrasto e que o homem havia se mudado da casa e vendido todos os móveis. “Essa história que ela viajou é estranha. A gente suspeita que ele tenha feito alguma coisa ruim para minha irmã e sobrinha”, diz.

O caso é investigado pelo delegado Diogo Rincon, do 7º Distrito Policial (DP) de Aparecida. O POPULAR entrou em contato com a Polícia Civil (PC) para saber o rumo que as investigações vão tomar depois do aparecimento de Lucimar, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.

