Famílias endividadas poderão fazer curso de educação financeira em Goiânia

Famílias que tem dívidas de até 20 salários mínimos e que possuem renda de até cinco salários mínimos poderão fazer curso gratuito de educação financeira em Goiânia. A expectativa da prefeitura é fazer com que as pessoas aprendam a lidar com seus recursos e, ainda, devolver o poder de compra para a população. O Núcleo de Apoio a Superendividados (NAS) de Goiânia vai at...