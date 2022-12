O que dizem os números oficiais está retratado no que vemos nas ruas. A partir da pandemia da Covid-19 cresceu de forma assustadora o volume de brasileiros em situação de pobreza e de extrema pobreza e, por consequência, enfrentando insegurança alimentar. Ao longo dos últimos três anos, muita gente arregaçou as mangas e foi para as ruas e periferias tentar aliviar a fome e o desamparo do outro. Nas festas de fim de ano o espírito solidário cresce ainda mais. Algumas pessoas renunciam às celebrações em família para ficar perto de quem está à margem da sociedade.

Neste domingo (25), data consagrada ao nascimento de Jesus, aproximadamente 200 voluntários espíritas de 18 instituições vão amenizar a fome e a solidão de pessoas em situação de rua em Goiânia, uma ação que se repete há 30 anos. A partir das 6 horas começa a busca por excluídos que recebem o café da manhã, almoço e lanche no fim do dia. “A organização começa semanas antes, mas a mobilização e a preparação é feita na madrugada do dia 25”, explica Rosana Borges, vice-presidente das Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo (Osceia), coordenadora do trabalho.

É na sede da Osceia, Jardim Nova Esperança, região Noroeste da capital, que são armazenados alimentos e produtos de higiene, frutos de doações. A organização não-governamental realiza há 39 anos um trabalho consistente de assistência social e educação, atendendo milhares de pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social. A ação natalina é somente uma a mais de tantas que mobilizam os voluntários ao longo do ano. As equipes se alternam em atividades durante todo o dia. Na hora do almoço são distribuídas 500 marmitex acompanhadas de kits de higiene. “Ajudar o próximo é o verdadeiro Natal. Nós já temos tudo e não custa nada dispor de um tempo para isso”, enfatiza Jânio Borges, que preside a Osceia.

“Esses momentos são acompanhados por contação de histórias, música, números artísticos que emolduram o cenário de alegria, paz e fraternidade. No fim do dia, na hora do Angelus, relembramos a doce Maria que em sua pobreza nos proporcionou o milagre da noite de Natal, símbolo de coragem e fé”, diz Rosana Borges. Incansáveis, esta semana ela e o marido Jânio se desdobraram para acompanhar a chegada das doações que neste dia de Natal serão distribuídas em pontos distintos, principalmente em “mocós” e locais ocupados por pessoas em situação de rua.

Para o corretor de imóveis Tony dos Santos, que durante todo o ano realiza ações solidárias em bairros periféricos da capital e de Aparecida de Goiânia, um dos momentos que mais afaga seu coração é exatamente na véspera do Natal. É quando voluntários são mobilizados para garantir “geladeira cheia” a algumas famílias que passam por extrema necessidade. A quantidade de alimentos ameniza a fome por, no mínimo, um mês. As famílias recebem também uma ceia natalina completa.

Leia também:

- Especial 'Melhores do Ano' vai ao ar neste domingo de Natal, na Globo

- Lojas apostam nas vendas de última hora em Goiânia

Há cinco anos, o corretor de imóveis e o empresário Marcelo Pires criaram a Associação Águias do Bem. De lá para cá, muitos outros amigos, entre eles policiais militares, se juntaram à iniciativa que nasceu no bairro Independência Mansões, em Aparecida de Goiânia, uma região de muita carência. Tony explica que o grupo, que não possui vínculo com nenhuma agremiação religiosa, atua durante o ano todo levando cestas básicas e medicação onde há maior necessidade. Nas semanas que antecedem o Natal, são distribuídos brinquedos e alimentos.

Para as famílias carentes que acompanham o trabalho do Águias do Bem, no final do ano a expectativa é depositada no projeto Geladeira Cheia. Tudo é feito com muito cuidado. Depois do cadastro, uma visita é realizada à residência do solicitante para conferir as informações. A escolha recai em casas conduzidas por mulheres sozinhas e com muitos filhos, principalmente especiais, com algum tipo de deficiência. Como, em média, são gastos 600 reais por família, são poucas as beneficiadas. Este ano foram escolhidas 14.

“Tio, o que é uma ceia?”

Nesta sexta-feira (23) o líder comunitário Marcos Antônio, o Markim, pulou cedo da cama no Residencial Orlando de Morais, região norte da capital, para ir à Ceasa comprar frutas frescas. A pergunta de um dos seus assistidos no projeto que acolhe 120 meninos e meninas no bairro para aulas de futebol, mudou a programação da família para celebrar o Natal. “Um garoto me perguntou: ‘Tio, o que é uma ceia?’. Aquilo me tocou profundamente e eu decidi fazer algo pela minha comunidade”, conta Markim, de 38 anos, funcionário público municipal.

Neste sábado (24), quando a grande maioria dos goianos estará reunida para saborear a ceia natalina ao lado da família, Markim, a mulher Solange e o casal de filhos vão abrir sua residência para receber os garotos carentes do bairro que, este ano, por causa do projeto que ele lidera, foram campeões da competição Taça das Favelas. “Não sou eu que ajudo esses meninos. Eles deram um novo propósito para a minha vida. Nunca ganhei tanto abraço como nesta semana”, revela ele, que também reforça em sua região as ações da Central Única das Favelas (Cufa).

Os abraços mencionados por Markim foram na quarta-feira (21) quando centenas de crianças acompanhadas dos pais formaram uma imensa fila para receber mais de 500 brinquedos que ele reuniu com a ajuda de amigos, com quem joga futebol. “Essas pessoas não têm um pingo de obrigação com o projeto, mas se sensibilizam. Sem esses amigos, isso não seria possível. Pela primeira vez o líder comunitário vestiu uma roupa de Papai Noel e os abraços da criançada vieram cheios de alegria e afeto. Quero vestir todo ano!”

Perto dali, no bairro Itatiaia, o juiz de futebol Fábio Oliveira, que coordena a Cufa na região noroeste, será um dos participantes neste domingo (25) da quinta edição do Futebol de Saia Beneficente dos Amigos, um evento que começa às 9 horas e vai até às 17 horas. Durante todo o dia de Natal, nesta grande brincadeira com direito a pipoca, algodão doce e pula-pula, o grupo de amigos, apoiado por um vereador da região, vai receber alimentos não perecíveis que serão distribuídos em bairros carentes das proximidades.

Desde o ano passado fome bate recorde no Brasil

No início do mês, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostrou que em 2021 o número de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza aumentou 22,7% em relação a 2020. Já o número de pessoas em situação de extrema pobreza saltou 48,2% no mesmo período. Desde 2012, segundo o órgão, o Brasil não tinha registrado um avanço tão grande desse cenário. O País passou a ter 62,5 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, dos quais 17,9 milhões eram extremamente pobres.

Para o Banco Mundial, extremamente pobres são aquelas famílias que vivem com menos de US$ 1,90 por dia e pobres são aquelas que sobrevivem com menos de US$ 5,50. Pelos números divulgados pelo IBGE, em 2021 um entre cada dez brasileiros estava na primeira categoria e três, na segunda. Em Goiás, dados do Cadastro Único (CadÚnico), do governo federal, indicam que mais de 600 mil famílias vivem com menos de um salário mínimo por mês.

O Boletim Desigualdades nas Metrópoles, divulgado em agosto último, apontou que em Goiânia o número de pessoas vivendo em extrema pobreza aumentou 80% entre 2020 e 2021. No ano em que eclodiu a pandemia da Covid-19, eram 61,8 mil pessoas nesta condição e no seguinte, a fome bateu às portas de 111,2 mil goianienses.



Em 2022, o Segundo Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia de Covid-19 revelou que 33,1 milhões de pessoas não têm garantido o que comer. Em 2014 o Brasil tinha saído do Mapa da Fome da Organização das Nações Unidas (ONU), o que foi possível por meio de uma série de ações, como transferência de renda e programas nutricionais, mas voltou a figurar na classificação em 2018. Com a pandemia a situação se agravou, ficando acima da média mundial. Um país entra no Mapa da Fome quando mais de 2,5% da população enfrentam falta crônica de alimentos. No Brasil este índice atingiu 4,1%.

Voluntariado em família

Passar o Natal ao lado de idosos em abrigos ou de quem enfrenta o câncer longe dos familiares é o sonho de Deborah Rabello Limongi, há 11 anos voluntária do Hospital Araújo Jorge, da Associação de Combate ao Câncer de Goiás (ACCG). “Tenho vontade de fazer um jantar num abrigo de idosos no dia de Natal, mas ainda não consegui porque a cobrança familiar é grande. O voluntariado não é fácil”, explica a comerciante autônoma que durante toda a semana ficou envolvida com ações solidárias. A última foi na ala dos adultos no hospital do câncer onde na quarta-feira (21) distribuiu 50 kits natalinos doados pela amiga Karina Amaral.

Deborah conta que depois que abraçou o voluntariado, decidiu ampliar a sua área de ação solidária. Além do trabalho que realiza junto aos pacientes de câncer, visitas a abrigos de idosos e orfanatos se tornaram uma rotina em sua vida. Na última semana, ela voltou ao centro geriátrico Associação Meu Lar, em Inhumas e ao Lar Maria de Nazaré, em Hidrolândia, como faz com frequência, munida de muita alegria, presentes e guloseimas. Em algumas de suas visitas, levou a tiracolo o Papai Noel, papel assumido pela primeira vez pelo marido Nicola Limongi Filho. “Meu coração transborda de felicidade. Volto para casa chorando.”

Na casa da professora de educação infantil Iracema Barberino, o Natal solidário é uma tradição familiar. Tudo começou há 15 anos quando ela conheceu crianças carentes na periferia de Senador Canedo. O choque de realidade fez surgir o grupo Anjos do Natal, formado por familiares e amigos. Todos os anos, a partir de outubro, essa turma se mobiliza em busca de doações que são distribuídas na semana que antecede o Natal em instituições filantrópicas, independentemente do vínculo religioso. “É muito gratificante. Minha garagem fica lotada, mas ainda vou comprar uma casa só para receber doações”, sonha a professora.