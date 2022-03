Cidades Famílias Kalungas conseguem reintegração de posse de território em Cavalcante Fazendeiro ainda poderá recorrer da decisão da Justiça Federal

Um decisão da Justiça Federal, por meio do juiz Thadeu José Piragibe Afonso, colocou fim a um impasse que perdurava na região da Chapada dos Veadeiros, no Norte de Goiás. Cinco famílias quilombolas Kalungas conseguiram a reintegração de posse do território Fazenda Vista Linda 4, em Cavalcante, que já era ocupada por eles há mais de 100 anos. Os problemas co...