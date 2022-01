Cidades Famílias podem receber aluguel social para deixar o Morro da Serrinha em Goiânia Ocupação impede cumprimento de decisão para o Governo de Goiás fazer melhorias ambientais. Famílias podem receber benefício para deixar área

O pagamento de um aluguel social para as famílias que ocupam o Parque da Serrinha, em Goiânia, pode ser a saída para dar início ao trabalho de recuperação da área de preservação. Atualmente, sete famílias estão na área, conforme o promotor Juliano de Barros Araújo, da 15ª Promotoria do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO). A retirada dos moradores do local ...