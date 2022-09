Famílias que possuem jazigos em um dos quatro cemitérios municipais (Parque, Santana, Vale da Paz e Jardim da Saudade) serão notificadas pela Prefeitura de Goiânia para realizar serviços de limpeza e obras de conservação e reparação nos túmulos, caso haja indícios de abandono pela administração dos locais.

A manutenção está prevista no decreto nº 2.813, de 10 de dezembro de 2019 e visa garantir a salubridade e segurança dos cemitérios. Na norma diz que a Gerência de Administração dos Cemitérios e Central de Óbitos da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social (Sedhs) poderá abrir um processo administrativo e realizar a vistoria nos terrenos e, quando constatada a falta de manutenção, os proprietários ou herdeiros deverão ser notificados.

Caso não sejam tomadas as medidas necessárias para garantir os cuidados, como a execução de obras e os pagamentos das devidas taxas em um prazo de 90 dias, o terreno será tomado pela Prefeitura, sem direito de reclamação ou indenização. Os espaços ainda poderão ser concedidos a outras pessoas, com exceção de túmulos tombados, existentes no Cemitério Santana.

Já as áreas comuns dos quatro cemitérios geridos pela Sedhs receberão trabalhos de manutenção da Companhia de Urbanização de Goiânia, que irá realizar a construção de muros, calçadas, reformas das salas de velório, da administração e banheiros públicos.

Leia também:

- Trabalhos de limpeza começam no Cemitério Parque, em Goiânia

- Matagal esconde túmulos do Cemitério Parque, em Goiânia

- Uma a cada cinco famílias opta por cremação de corpo