Cidades Famílias que têm dificuldade em pagar aluguel poderão ter auxílio de R$ 350 do governo estadual A linha de atendimento à população de baixa renda 'Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social' é uma iniciativa que visa combater a falta de moradias, por meio de subsídio para locação de imóveis em Goiânia

Famílias em situação de vulnerabilidade social, estudantes da Universidade Estadual de Goiás e beneficiários do Programa Universitário do Bem, (ProBem) poderão se inscrever, até o dia 14 de dezembro, no ‘Aluguel Social’, programa promovido pelo governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Habitação (Agehab). Será concedido auxílio financeiro no valor mensal de R$ ...