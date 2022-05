Cidades Familiares de mecânico assassinado buscam parentes de 1º grau para liberar corpo no IML Silvanio Gomes dos Santos foi assassinado na sexta-feira (29), em Trindade, mas precisa de um familiar de primeiro grau para retirá-lo. Esposa morreu de Covid-19 e pais morreram quando ele era criança

O corpo de um homem de 37 anos, identificado como o mecânico Silvanio Gomes dos Santos, está no Instituto Médico Legal (IML) de Goiânia aguardando um parente de primeiro grau para retirá-lo. Natural de Niquelândia, no norte de Goiás, o homem foi assassinado na sexta-feira (29) no Setor Maysa, em Trindade, após uma discussão num pit-dog perto de sua casa. O problema é...