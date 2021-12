Cidades Familiares de paciente denunciam falta de materiais básicos e equipamentos cirúrgicos no Hugo Homem de 45 anos relata desenvolvimento de infecção bacteriana no hospital. Gestão nega que haja falta de equipamentos

Familiares de um paciente que está internado há 60 dias no Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) denunciam dificuldades enfrentadas no hospital. O paciente, um homem de 45 anos, alega que há falta de insumos básicos para curativos, como esparadrapo, dificuldade de realização de cirurgias por falta de equipamentos e negligência no acompanhamento a...