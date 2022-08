Cidades Familiares de presos denunciam tortura em presídio de Formosa após morte de detento Causa da morte informada para a família é rompimento de úlcera, mas parentes reclamam que nunca souberam da doença e que só foram informados depois da morte. Uma carta que teria sido por presos, que relatam as agressões

Familiares de presos que cumprem pena no presídio estadual de Formosa denunciam torturas. Não é a primeira vez que casos como os relatados são divulgados, mas a morte de um detento no dia 16 de julho deste ano colocou, especialmente, mães e esposas em alerta. Uma carta que teria sido escrita pelos apenados detalha as agressões e ainda informa que o preso morto apanhou a...