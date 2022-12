“Intenso”, “amigo” e “zeloso”, foram palavras usadas por familiares e amigos para definir quem foi o goiano Danilo Torrano, de 36 anos. Ele morreu afogado numa praia da Bahia para salvar o filho de 10 anos que estava sendo levado pelo mar, e foi enterrado na manhã desta quarta-feira, em Goiânia.

Sob forte comoção, o irmão de Danilo, Diego, cantou uma música gospel em homenagem ao irmão e foi seguido por parentes e amigos. Várias pessoas usavam camisetas com a foto de Danilo e seguravam balões brancos. O corpo foi sepultado no Cemitério Vale do Cerrado, às 9h40.

Danilo, também conhecido pelo apelido de “Danilo Corsinha” estava na praia de Guarajuba, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador. O perfil dele em uma rede social mostra a paixão que ele tinha por viagens, inclusive, ele esteve em Camaçari em agosto de 2021.

Além das consultorias financeiras, Danilo também trabalhava com blindagem/segurança patrimonial. Ele era casado há mais de 15 anos e, além de se divertir com a família, as postagens do dia a dia também mostram que ele era apaixonado por musculação.

Morte no mar

No dia em que o consultor financeiro desapareceu, ele estava com o filho e amigos e decidiram entrar no mar. O tempo começou a fechar, e as ondas ficaram mais fortes, levando o grupo ainda mais distante da areia.

O pai se preocupou em pegar o filho e tirar dos pontos mais fortes da onda e correnteza e o restante do grupo de amigos também conseguiu voltar para a areia. O consultor, no entanto, desapareceu.

Bombeiros fizeram buscas na região à procura do turista, mas o corpo dele foi encontrado na manhã da segunda-feira (5), dois dias depois do desaparecimento. Em nota, a Prefeitura de Camaçari disse que salva-vidas estão nas praias até as 17h e que o afogamento aconteceu depois desse horário. Assim que foram avisados, os bombeiros e todos os salva-vidas da costa começaram a fazer buscas.

A Defesa Civil também informou que “não é aconselhável fazer o resgate de uma pessoa que estiver se afogando, caso não seja preparado para a função” e que é aconselhado chamar os órgão competentes para isso.

