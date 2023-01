Farmácias são investigadas por vender anabolizantes e remédios psiquiátricos de forma clandestina em Goiânia. A Polícia Civil de Goiás apreendeu na última terça-feira (10) medicamentos de uso controlado, receitas falsas e carimbos durante a Operação Receita em Branco.

Ao todo, foram cumpridos três mandados judiciais, sendo dois em estabelecimentos e um na residência de um dos investigados. Para preservar as investigações, a polícia não informou os setores que as apreensões aconteceram.

A primeira fase da operação contou com o apoio da Vigilância Sanitária Municipal. Segundo o delegado Khlisney Kesser, da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor (Decon), foi feito um cruzamento de dados para descobrir a procedência dos remédios.

O delegado explicou que toda receita, seja de hospital público ou participar, tem que ter um controle. Os policiais fizeram contato direto com os emissores e enviaram fotos das receitas com o número e o carimbo de assinatura. Com isso, descobriram as irregularidades.

“Imediatamente alguns médicos reconheceram aqueles carimbos ou assinaturas como não sendo deles”, contou.

Conforme a investigação, cerca de 100 caixas de remédios foram apreendidas. Além da irregularidade das receitas, alguns medicamentos estavam armazenados de forma clandestina e impróprios para uso.

A operação também apreendeu aparelhos celulares e computadores. Segundo o delegado, a partir do material apreendido vai ser possível localizar novos envolvidos, tanto fornecedores quanto compradores.

O delegado explicou que, inicialmente, ninguém foi preso, mas com o material coletado vai ser possível embasar o pedido de prisão dos investigados nas próximas etapas da operação.

“Caso seja comprovado, os envolvidos podem responder por crime de drogas, associação criminosa e falsificação de documentos. As penas podem chegar até 20 anos de reclusão”. afirmou.

Os fornecedores das receitas e os compradores dos medicamentos clandestinos também são investigados. Como os nomes dos suspeitos não foram divulgados, o g1 não conseguiu localizar a defesa deles até a última atualização desta reportagem.