Cidades Farmacêutico pede goiana em casamento durante o Rock in Rio; veja vídeo Pedido foi feito ao som de 'My Universe', música favorita do casal, e debaixo de chuva

O amor estava no ar no Rock in Rio deste ano. Durante o show da banda britânica Coldplay, o farmacêutico paulista Eduardo Lupetti Santos, de 29 anos, encontrou o clima romântico perfeito para pedir sua namorada, a arquiteta goiana Nicole Magalhães Fleury, de 23, em casamento. Ao POPULAR, Caio conta que conheceu o amor de sua vida há 2 anos e 6 meses, na ...