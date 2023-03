O farmacêutico responsável pela venda de um medicamento errado que causou a morte de um bebê de 2 meses pode ter o registro suspenso. Em entrevista ao POPULAR, o diretor-secretário do Conselho Regional de Farmácia de Goiás (CRF-GO), Daniel Jesus, explica que mesmo que tenha sido um atendente ou balconista que tenha vendido o medicamento, o farmacêutico é o responsável pelo treinamento e por preparar aquele profissional", ressalta.

O diretor do CRF-GO também disse que a confusão das embalagens que ocasionou na entrega do medicamento errado foi feita por alguém inexperiente. "A receita estava legível, então não dava para errar", declara Daniel.

Segundo ele, a responsabilidade do farmacêutico é conjunta com o proprietário da farmácia, porque é dever do estabelecimento manter o profissional em 100% do tempo, o que segundo Daniel, durante as fiscalizações detectou-se que esta farmácia especificamente tinha um farmacêutico presente em 75% das vezes, nos últimos dois anos.

O Conselho Regional de Farmácia de Goiás (CRF-GO) abriu uma investigação interna e disse que vai avaliar e julgar o caso. Se comprovada a culpabilidade, será aplicada uma multa a ser definida e o farmacêutico pode ter o registro profissional suspenso e até cancelado.

O bebê Ravi Lorenzo, de 2 meses, morreu por suspeita de ingerir um colírio que teria sido vendido por engano em uma farmácia de Formosa, no Entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil, o remédio receitado corretamente, e que a criança deveria ter tomado, era para evitar vômito e enjoo. O bebê morreu na madrugada de domingo (5).

O avô da criança comprou o medicamento e após saber de uma piora da criança ao tomar o líquido pediu que a mãe de Ravi enviasse uma foto do remédio. A imagem mostrava que o que foi comprado era um colírio com embalagem muito parecida com a do remédio receitado pelo médico que atendeu a criança.

A farmácia atendeu a uma sugestão da família e se dispôs a bancar os custos do velório do bebê, que foi enterrado na noite de domingo (5).

De acordo com o avô da criança, Roney dos Santos Martins, o velório foi bancado pela farmácia que está sendo investigada por trocar o medicamento da criança. O estabelecimento também informou por meio de nota que colabora com investigações da Polícia Civil (PC).

