Três fazendeiros dos municípios de Jataí, Bonópolis e Santa Isabel foram indiciados nesta quarta-feira (8) pela Polícia Civil (PC), por crime ambiental. De acordo com a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente (Dema), além de desmatar, as três propriedades registraram, juntas, mais de 50 km de drenos construídos em áreas de preservação ambiental.

O delegado à frente do caso e da Dema, Luziano Carvalho, detalhou que um dos produtores rurais, além de desmatar, construiu vários drenos, com o objetivo de secar a área brejosa e de veredas, com a finalidade de plantio.

“Drenar áreas de preservação permanente é crime. Em áreas de preservação permanente não se pode plantar, ter pastagem e nenhum tipo de ocupação”, afirmou Luziano Carvalho.

De acordo com a PC, os fazendeiros, conforme cada caso, serão responsabilizados por destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação e, ainda, por construir, instalar ou fazer funcionar obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes.

A Dema também informou que os indiciados foram multados, e que o valor das multas ultrapassa R$ 300 mil, em dois, dos três casos. Por não terem os nomes divulgados pela Polícia, o POPULAR não localizou a defesa dos três indiciados para que se manifestassem, até a última atualização desta matéria.

