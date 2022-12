Começa nesta quarta-feira (7) o segundo feirão de empregos do Colégio Tecnológico Governador Onofre Quinan (Cotec), de Anápolis. A 2° edição do evento acontece no Centro de Convenções de Anápolis das 8h às 18h, até o dia 8 de dezembro, e vai ofertar mais de 5 mil vagas de trabalho formal. “A expectativa é que haja contratação imediata”, afirma Thales Moura, responsável pela assessoria do evento.

Moura conta que grande parte das vagas ofertadas estão ligadas às empresas do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA). A Cotec espera que, para além do recolhimento de currículos, aconteçam entrevistas no próprio local do evento. "Caso os candidatos supram as demandas das empresas, deve acontecer a efetivação de pessoas de todo o Estado. Estarão disponíveis também vagas para o programa Menor Aprendiz", revela a assessoria.

O feirão também vai oferecer palestras, discussão sobre linhas de crédito, oficinas sobre como preparar currículos, além da emissão de segunda via de documentos. No Centro de Convenções de Anápolis, o candidato poderá tirar novas vias de documentos como RG, certidão de nascimento, casamento e também carteirinha do autista e do idoso.

A Cotec Anápolis disponibiliza ainda cursos de formação, tanto presenciais quanto on-line. Estão disponíveis formações em controle de qualidade, fotografia com celular, auxiliar pedagógico, maquiagem profissional, manicure, além de cursos para confecção de bolos e tortas.

O evento também traz programação para as crianças que precisam acompanhar os pais na busca por novos trabalhos. Para suprir a demanda dos candidatos durante o evento, serão disponibilizados ônibus gratuitos que farão o trajeto entre o Centro de Anápolis e o Centro de Convenções.

