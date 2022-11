A Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago) abre, a partir desta segunda-feira (28), seu feirão para negociação de dívidas com desconto em multas e juros para clientes que têm débitos relacionados à prestação dos serviços de abastecimento de água e/ou de esgoto em contas enviadas até o mês de abril de 2022.

Até o dia 29 de dezembro, a Saneago conta com atendimento presencial nas unidades do Vapt-Vupt. São concedidos descontos de 70% e 80% sobre os valores de multa, juros e atualização monetária para pagamento à vista. Já no caso de pagamento parcelado, o desconto varia de 20% a 75% de acordo com a situação do débito e a quantidade de parcelas, sendo possível parcelar a dívida em até 200 vezes.

Como fazer?

Os interessados devem procurar as agências de atendimento presencial da Saneago ou as unidades do Vapt Vupt e realizar um agendamento prévio pelo site.

A negociação para pagamento à vista pode ser feita pelo titular da conta ou por terceiros, desde que seja apresentado cédula de identidade e Cadastro de Pessoa Física (CPF), além do telefone de contato.

Para a negociação parcelada, o proprietário do imóvel ou quem tiver a titularidade da conta pode realizar o acordo desde que seja apresentado cédula de identidade e CPF, telefone de contato, bem como documento que comprove legalmente a propriedade do imóvel ou a sua titularidade.

Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato pela Central de Relacionamento, por meio do 0800 645 0115; ou via WhatsApp, pelo número (62) 3269-9115.