A Prefeitura de Goiânia publicou um decreto, nesta terça-feira (17), que autoriza o funcionamento da Feira Hippie nas sextas-feiras, localizada entre a Rua 44 e o Terminal Rodoviário de Goiânia, no Setor Norte Ferroviário. Segundo o documento, o funcionamento será permitido entre o dia 20 de janeiro e 19 de fevereiro de 2023.

De acordo com o decreto assinado pelo prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), o funcionamento nas sextas-feiras será permitido a partir das 6h, tendo o comerciante a opção de continuar até às 15h de domingo. A montagem das barracas pode ser feita após a meia-noite de quinta para sexta.

Ao POPULAR, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) disse que a permissão se trata de uma autorização especial para impulsionar a economia local e incentivar as vendas com a chegada do Carnaval. "Não é definitivo, apenas na data que consta no decreto, informou a pasta.

