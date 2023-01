A Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec) irá aguardar a conclusão da obra na Praça do Trabalhador, na região Central, para retornar com as atividades da Feira Hippie para dentro do local. A previsão é de que a obra seja entregue até 27 de janeiro. Em outubro de 2022, a secretaria informou que iria fazer a transferência de forma gradativa, em paralelo aos trabalhos, mas encontrou resistência dos feirantes.

A assessoria de imprensa da Sedec comunicou que a programação está dentro do previsto e essa mudança atende às reclamações dos feirantes sobre as condições de pontos específicos da praça. Até os últimos meses do ano passado, o lado da praça voltado para a Avenida Goiás, por exemplo, ainda estava sem nenhum tipo de calçamento, o que dificultava o trabalho dos feirantes, especialmente no período chuvoso.

Segundo a secretaria, todas as negociações com as associações que representam os feirantes já foram feitas e a pasta aguarda somente a conclusão da obra para iniciar o projeto de revitalização da feira na praça. A assessoria de imprensa da Sedec informou ainda que todo o planejamento está pronto e que, no momento, a lista de feirantes que estão em situação regular e em processo de regularização está sendo finalizada.

Reportagem do POPULAR publicada no dia 30 de dezembro de 2022 mostrou que, já naquela data, mesmo com a determinação da Prefeitura de Goiânia para que gradualmente todos os trabalhadores da Feira Hippie voltassem a montar as bancas dentro da Praça do Trabalhador, a feira continuava sendo realizada na mesma configuração.

A justificativa dos feirantes era justamente a falta de infraestrutura da praça e um possível impacto negativo nas vendas. Na ocasião, Silvio Sousa, titular da Sedec, informou que a mudança deveria ser realizada de forma gradual até meados de novembro, cenário que não se concretizou.

A volta da Feira Hippie para dentro da Praça do Trabalhador foi motivo de várias discussões entre a Prefeitura e feirantes no segundo semestre de 2022. O retorno foi determinado depois que a Prefeitura iniciou intervenções estruturais na Rua 44 em outubro do ano passado. Porém, houve uma confusão motivada pela ocupação do espaço por feirantes regulares e irregulares.

Então, a Sedec promoveu uma votação entre os feirantes. O retorno para a praça, mesmo com ela ainda em obras, venceu por 794 votos a favor, contra 626 votos pela permanência na localização improvisada até o fim de 2022. Na prática, o resultado da votação não foi executado. No momento, tanto a Sedec quanto associações dizem que o retorno para a Praça do Trabalhador é uma questão pacificada.

Obra

A reforma na Praça do Trabalhador é conduzida pela Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg). Entre as últimas previsões, ela deveria ter sido entregue no dia 28 de dezembro de 2022. Porém, foi feito um aditivo no contrato com a Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação (Seplanh) e o prazo passou para o dia 27 de janeiro deste ano.

Em junho de 2022, foi assinado um acordo com a Comurg para finalizar os 26% restantes do projeto, mas o contrato já teve de ser aditivado por um período de mais 90 dias, fazendo com que a previsão da entrega do espaço fosse estipulado para dezembro do mesmo ano.

A obra foi iniciada ainda em meados de 2019, na gestão Iris Rezende (MDB), pela Construtora Ventuno, que passou por um distrato com a Prefeitura justamente pela incapacidade de terminar a intervenção. Naquela época, a previsão era de que o projeto fosse executado em 120 dias, ou seja, estaria pronto em outubro daquele ano, mas já soma mais de três anos e meio em execução.

Feirantes

O presidente da Associação dos Feirantes da Feira Hippie, Waldivino da Silva, explica que muitos feirantes já estão montando as bancas na parte da feira que está reformada. “O pessoal que tem as bancas montadas na parte de cima (nas imediações da Avenida Independência) virá quando tudo estiver pronto. Nós pedimos para a Prefeitura esperar. Precisamos de mais estrutura. Esta semana, por exemplo, já teremos banheiros entregues.”

Waldivino diz que a associação espera que no momento da mudança completa, a Prefeitura faça uma fiscalização de todos os feirantes que vão montar as bancas dentro da praça para que apenas os regularizados tenham este direito. A configuração das bancas dentro da praça deverá respeitar o mapa histórico da feira.

Segundo ele, o próximo passo é a padronização das bancas, que deve ser feita de forma gradual. A reportagem questionou a Sedec sobre quantas bancas serão colocadas na Praça do Trabalhador e Comurg sobre o andamento da obra, mas não recebeu resposta até o fechamento desta reportagem.