A delegada titular da Delegacia de Investigações de Homicídios, Ana Elisa Gomes Martins, em informações preliminares, disse que Felipe Gabriel Jardim Gonçalves, suspeito de ter matado o sogro, João do Rosário Leão, foi encontrado escondido na casa de sua família no Jardim Riviera, em Goiânia, onde passou parte da infância, junto com um tio e a mãe.

O suspeito chegou à Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH) às 20h05, após passar por exames no Instituto de Medicina Legal. O advogado de Felipe, Julio de Brito, também chegou à delegacia no mesmo horário. Ao contrário do que o advogado havia dito, o homem não se entregou, mas foi capturado. Brito afirmou que esperava uma decisão judicial para ele se entregar.

Procurado

O nome de de Felipe havia sido inserido no banco de dados da Polícia Criminal Internacional (Interpol) e a polícia tinha conseguido um mandado de prisão contra o suspeito. O advogado, Júlio de Brito, estava desde a terça-feira (28), em conversas com o delegado da DIH, Rhaniel Almeida, afirmando que o suspeito ia se entregar, juntamente com a arma usada no crime.

Arma do crime

A pistola usada por Felipe Gabriel foi apreendida na mesma casa em que o suspeito estava escondido. Os policiais a encontraram envovolvida em uma sacola plástica dentro de uma caixa, junto com outras em um canto da cozinha.