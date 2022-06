Após ser chamado de “gente inferior”, o youtuber Felipe Neto compartilhou nesta terça-feira (7), no Instagram, uma live para rebater as afirmações do ex-apresentador do BBB, Tiago Leifert. O influencer digital alegou que prefere não comentar sobre o assunto, pois “toda vez sai como brigão”.

A polêmica começou na última sexta-feira (3), quando Leifert participou do podcast "Cara a Tapa", do jornalista Rica Perrone. Na ocasião, Tiago foi questionado sobre a corrida eleitoral deste ano e alegou que prefere levar um tiro na cabeça a votar em Lula (PT) ou Jair Bolsonaro (PL).

Além disso, pediu para voltar a falar sobre futebol quando Perrone perguntou sobre os desafetos com Felipe Neto. “Vamos manter o nível alto e voltar a falar de futebol do que perder tempo com galerinha de Twitter [...]. Vamos honrar vocês com conteúdo e não ficar falando de gente inferior", falou.

Em resposta às declarações do apresentador, o youtuber afirmou que não ganha dinheiro com a discussão e que prefere não se envolver em uma nova polêmica na internet. Entretanto, “esclareceu” a questão levantada por Leifert e defendeu a liberdade do voto, “desde que não seja um defensor de milícia”.

"Toda vez que saio nessas polêmicas, é ruim para mim. É péssimo para mim, porque toda vez que saio nas manchetes fico com a imagem de brigão, que caça polêmica. Dizem que eu quero impor minha visão política e 'cancelar' quem pensa diferente. Isso é mentira", afirmou.

Por fim, Neto agradeceu o apoio que recebeu após as ofensas e criticou o termo usado por Tiago. “Depois que fui chamado de gente inferior, recebi uma onda de amor muito grande e queria agradecer vocês. E tem um detalhe, a pessoa disse: 'inferior a nós'. Eu jamais falaria isso de alguém", concluiu.

