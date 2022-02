Cidades Feminicídio é o crime violento que mais cresce em Goiás Violência contra a mulher teve um salto de 50% entre os anos de 2018 e 2021, na contramão de outros casos, que registraram queda. Lei mais rigorosa ainda não inibiu avanço

A estudante Giovana Rodrigues de Araújo tinha apenas 19 anos quando foi morta pelo ex-companheiro Ryan Lucas Silva de Souza, de 18, em novembro de 2021. O crime ocorreu no bairro Independência Mansões, em Aparecida de Goiânia, depois que a jovem voltou de um passeio com amigas, o primeiro que fez após o fim do relacionamento que durou um ano e meio. Giovana entrou para a e...