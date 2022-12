Cidades Feminicídio cresce 121,4% em Goiás nos últimos quatro anos Recorde compreende números dos primeiros semestres desde 2019. Pandemia de Covid-19, que fez vítimas ficarem mais tempo com agressores, favoreceu alta. Cevam afirma que demanda é “gigante”

A quantidade de feminicídios em Goiás aumentou 121,4% quando comparados os primeiros semestres de 2019 e 2022. O número saltou de 14 para 31. Quando comparado o mesmo período de 2021 e 2022, o aumento foi de 34,8%, colocando Goiás como o sétimo estado com o maior crescimento do Brasil. Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). Especialistas afirma...