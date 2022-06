A nova frente fria que avança pelo Brasil deverá derrubar as temperaturas e contribuir para ocorrência de chuvas em Goiás, durante o feriado prolongado de Corpus Christi. De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), a quinta-feira (16) começou com temperaturas mais amenas, com elevação ao longo do dia em todo o estado.

Vale lembrar que é raro chover em junho no Centro-Oeste do país. Contudo, neste ano será diferente em virtude da frente fria que já chegou à região Sul. Durante a quinta-feira, o sol deverá aparecer forte em toda região, mas há previsões de pancadas de chuva isoladas.

De acordo com o Instituto Nacional de Metereologia (Inmet), a capital deve registrar mínima de 15ºC na sexta, sábado e domingo. Ao longo dia, as temperatus sobem e as máximas ficam na casa dos 30ºC.



Leia também:

• Onda de frio faz procura por pamonhas disparar em Goiânia

• Rio Verde e Jataí registraram 6°C

No sábado (18), a previsão é de que as áreas de instabilidade provoquem muita nebulosidade e chuva em Goiânia e no centro-sul do estado. Ainda não deve chover no norte e leste de Mato Grosso, no Distrito Federal e no norte de Goiás.

Já no domingo (19), a expectativa é que a frente fria perca força sobre o Centro-Oeste. O sol deve predominar sobre a porção norte de Goiás, no Distrito Federal e no Mato Grosso. Entretanto, as pancadas de chuva ainda devem acontecer no sul do estado.