Cidades Festa junina anunciada em Alexânia causa polêmica entre moradores Moradores do município chegaram a fazer um abaixo-assinado pedindo explicações sobre o evento, que pretende substituir quadrilhas das escolas municipais e trazer duplas sertanejas para se apresentarem

Em um abaixo-assinado direcionado ao prefeito e ao Ministério Público de Goiás (MP-GO), moradores de Alexânia, no Entorno do Distrito Federal, pedem explicações quanto à realização de uma festa junina “unificada” em substituição às tradicionais quadrilhas escolares. No documento, os moradores questionam a aplicação de R$ 250 mil para as duplas sertanejas contratadas, a...