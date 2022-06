Cidades Festa junina de Caldas Novas é suspensa por dívida de 2017 Evento ocorreria na próxima semana, entre os dias 22 e 25 de junho

A Festa junina de Caldas Novas, marcada para acontecer entre os dias 22 e 25 de junho, foi suspensa após uma recomendação feita pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO), por meio do promotor de Justiça Sávio Fraga e Greco, ser acatada em decisão liminar. O pedido foi feito em razão de uma dívida contraída pelo fundo de saúde do município em 2017, com valor a...