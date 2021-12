Cidades Feto com placenta é encontrado em lote baldio de Goiânia Moradores do setor Faiçalville acionaram a polícia após encontrar o feto, que aparente ter aproximadamente cinco meses

Moradores do setor Faiçalville , em Goiânia, encontraram um feto com a placenta na tarde desta sexta-feira (17) em um lote baldio do bairro e acionaram a polícia. A Delegacia de Investigações de Homicídios (DIH) foi acionada para atender a ocorrência. Segundo informações da DIH, o feto aparenta ter aproximadamente cinco meses e já está no Instituto Médico Legal ...