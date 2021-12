Cidades Fiéis de igreja em Goiânia são monitorados após descoberta de contágio da variante ômicron Transmissão do vírus possivelmente ocorreu em evento religioso em Goiânia, onde estavam centenas de pessoas. Autoridades omitem local do encontro

A prefeitura irá monitorar as pessoas que participaram do encontro religioso onde, provavelmente, duas moradoras de Aparecida de Goiânia foram infectadas com a ômicron, variante da Covid-19 que tem causado preocupação no Brasil e internacionalmente. O evento ocorreu no início de dezembro, em Goiânia. Os casos foram confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) d...