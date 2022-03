Cidades “Fica nossa revolta e nossa tristeza por mais uma manobra”, diz Valério Luiz sobre julgamento adiado Tribunal julgaria cinco acusados da morte do jornalista esportivo Valério Luiz, que ocorreu em 2012. Advogado de Maurício Sampaio, acusado de ser o mandante do crime, renunciou

Há quase 10 anos, Valério Luiz, advogado e filho do jornalista esportivo assassinado em 2012, que tinha o mesmo nome, busca por justiça pela morte do pai. Nesta segunda-feira (14), ocorreria o julgamento dos cinco acusados do crime, mas com a desistência do advogado de defesa de Maurício Sampaio, apontado como mandante do crime, o júri foi adiado pela segunda vez. Para Valério, o filho, mais uma manobra. A mesma opinião é compartilhada pelo Ministério Público do Estado de Go...