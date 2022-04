Cidades Fila de supostas vítimas do césio em Goiânia não para de crescer Mais de 400 pedidos de pensão aguardam análise atualmente, 35 anos após acidente. Solicitação é feita por moradores ou servidores que tiveram contato com vítimas ou áreas. Maioria deles alega doenças crônicas

Quase 35 anos depois do acidente radiológico com o Césio-137 em Goiânia, a junta médica e a comissão avaliativa do Centro Estadual de Assistência aos Radioacidentados Leide das Neves (Cara) analisam semanalmente dez processos de pessoas que tentam integrar a lista de vítimas. Atualmente, estão na fila para análise 307 processos administrativos com solicitações de pensão feder...