Goiás tem mais de 12 mil na fila do INSS

A fila da aposentadoria aumentou no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com as interrupções no atendimento devido às medidas adotadas durante a pandemia de Covid-19. Em Goiás, segundo dados do governo federal, havia até quinta-feira (25) um total de 12.283 requerimentos ainda em situação de pendência ou “em exigência”, como descreve o sistema.

Quando se considera os diversos pedidos que chegam ao INSS, o número de requerimentos em espera de análise no País era de 1,865 milhão até a data. Apesar do trabalho que o governo informa realizar para reduzir essa fila, o instituto explica por nota que chegam cerca de 800 mil novos pedidos por mês, que incluem perícias, agendamentos e outros serviços.

1.350 quilômetros de rodovias estaduais em Goiás sofrem com buraco e lama

Os viajantes pelas rodovias estaduais neste final de ano estão com problemas para desviar de buracos, cascalhos, vegetação ou lama em pelo menos 1.350 quilômetros. A situação tem se agravado ainda mais em decorrência do período chuvoso. “O que era ruim, está ficando pior”, afirma o presidente do Sindicato dos Transportadores Autônomos de Cargas de Goiás (Sinditac-GO), Vantuir José Rodrigues. O POPULAR conversou com motoristas profissionais e não-profissionais que costumam se locomover pelas GOs para saber das condições das estradas goianas e os mesmos apontaram 26 trechos em que a situação está precária.

Dentre os listados, há locais já bem conhecidos e que já foram alvo de manifestação do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) ainda em 2016, redundando em ações judiciais que ordenavam obras de reconstrução em até 90 dias. Cinco anos depois, se locomover pela GO-178, entre os municípios de Itarumã e Itajá, continua sendo um risco pela situação do asfalto, quantidade de buracos e insegurança, que leva a acidentes ou ao menos prejuízos financeiros. O mesmo ocorre nas GOs 302 (entre Itajá e Aporé), 206 (entre Quirinópolis e Caçu) e 215 (entre Edeia e a BR-153), segundo os motoristas ouvidos pela reportagem.

Secretaria da Saúde emitirá alerta contra evento de rua em Goiás

A Secretaria de Estado da Saúde deve emitir, ainda esta semana, uma recomendação para que não sejam realizados eventos de rua em Goiás. A medida é uma reação ao surgimento de uma nova cepa do coronavírus Sars-CoV-2, que causa a Covid-19, identificada inicialmente na África. A ômicron, como foi batizada, já tem casos confirmados em pelo menos em 11 países de 4 continentes.

Além da restrição aos eventos de rua, a SES-GO deve, também, reforçar a exigência da vacinação completa em eventos fechados. “Devemos emitir uma recomendação para que não haja eventos de rua e os eventos que houver em locais onde se consiga delimitar o acesso, obrigatoriamente tenha (a exigência) da segunda dose da vacina”, disse, ao POPULAR, o secretário de saúde Ismael Alexandrino, na tarde deste domingo (28).