A jovem Kennia Yanka, filha do policial aposentado que foi assassinado dentro de sua farmácia, em Goiânia, conseguiu na Justiça uma medida protetiva com o ex-namorado. A mulher revelou, na manhã desta quarta-feira (29), que teve um relacionamento de um ano com Felipe Gabriel Jardim, período marcado por ameaças e situações de violência.

“Era abuso, era gritaria, era xingamentos, era empurrão e era arma na cara. Tudo ele tirava a arma, tudo ele pegava e ficava com a arma [na cintura] ou então na minha cara. Eu não podia fazer nada porque eu iria levar um tiro”, afirmou Kennia em entrevista à TV Anhanguera. Segundo a família da vítima, todos estão dormindo fora de casa com medo de Felipe.

Um dia após o crime, a juíza Jordana Brandão concedeu medidas protetivas para a ex-namorada do investigado para garantir a segurança de Kennia. Entre as determinações estão a “proibição de se aproximar” da vítima e de manter contato com ela ou com um dos familiares. Além disso, a magistrada determinou a suspensão do porte e posse de arma de Felipe.

Kennia também disse que sua mãe já havia percebido que Felipe podia ser perigoso. “Minha mãe sentia. Ela falava ‘por favor, minha filha, larga esse homem’. Mas eu não conseguia, porque eu tinha medo dele. Eu tinha medo”, declarou.

Véspera do crime

Um vídeo com imagens de câmeras de segurança mostra o momento em que Felipe Gabriel Jardim, de 26 anos, aparece ameaçando com uma arma seu ex-sogro, João do Rosário Leão, de 63, em um condomínio residencial de Goiânia.

As imagens mostram quando Felipe e a então namorada, Kennia Yanka, chegam de uma festa junina à casa do sogro. Devido ao estado alcoolizado do investigado, Kennia e seu pai pediram para que ele dormisse no local.

No entanto, o homem teria se recusado e, irritado, proferiu ameaças contra João e a filha. Felipe ainda teria dado um tiro para o alto no condomínio e, antes disso, também na festa junina.

Ameaças

Em outro vídeo feito dias antes do crime, Felipe Gabriel, suspeito de matar a tiros o pai de Kennia, fez ameaças aos gritos e disse “não estar no seu normal”. O homem afirmou ainda que se fosse denunciado, mataria a mulher e toda a sua família e se mataria depois.

“Pode denunciar, que eu vou matar todo mundo antes disso! Estou nem aí pra polícia, estou nem aí pra profissão, estou nem aí pra nada! Eu mato todo mundo e suicido. Preso eu não vou também não! Que caralh*, eu estou ficando doido!”, grita.

O vídeo foi feito aparentemente dentro de um carro e sem o conhecimento do suspeito, que está sendo procurado pela polícia. Nele, é possível ouvir Felipe dizendo que não "está nem aí" para as autoridades. A segurança da família está sendo realizada pela Guarda Civil Metropolitana de Goiânia (GCM).

O crime

Por volta de 11h, segundo a polícia, Felipe Gabriel entrou na farmácia onde estava João do Rosário, localizada na avenida T-4, no setor Bueno, e matou a tiros o pai de sua ex-namorada.

Imagens de câmeras de segurança mostram quando Felipe Gabriel se aproxima, às 11h01, e dispara. Depois, salta sobre o balcão e atira novamente. “Meu pai caiu aos meus pés”, afirmou Kennia Bianka, irmã de Kennia Yanka.

A vítima chegou a ser socorrida e levada em estado grave para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito poucas horas depois.

Leia também:

- Defesa negociou para que suspeito de matar homem em farmácia se entregasse no interior, diz delegado

- Suspeito de matar dono de farmácia sofre de psicose desde os 5 anos, diz defesa