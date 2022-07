A ex-namorada de Felipe Gabriel Jardim Gonçalves, Kênnia Yanka Leão acredita que o ex matou o pai dela porque seria a melhor forma de afetá-la. Kênnia Yanka contou que o pai sempre foi muito carinhoso e cuidadoso com ela e que a escolha de Felipe por matar o dono da farmácia foi por saber do amor que ela tinha pelo pai.

Em entrevista à TV Anhanguera, a ex-namorada de Felipe pede que a morte do pai não seja em vão e que Felipe pague pelo crime cometido. O rapaz foi filmado por câmeras de segurança quando entra e atira em João do Rosário Leão, em uma farmácia na Avenida T-4, no Setor Bueno, em Goiânia.

Ela disse: “Meu pai me levava café da manhã todos os dias. Era um pai maravilhoso. O Felipe sabia da paixão que eu tinha pelo meu pai, então ele sabia que matar meu pai me atingiria mais do que me matar.” Kênnia Yanka recebeu mensagens de Felipe logo depois do crime contando da morte.

Crime

Felipe Gabriel Jardim Gonçalves, de 26 anos, será indiciado pelo crime de homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e recurso que dificultou defesa da vítima. O inquérito já está sendo finalizado pelo delegado que preside o inquérito, Rhaniel Almeida.

O delegado diz que as provas colhidas até o momento já são suficientes para o indiciamento, mas ainda deve pedir mais perícias. "Independente disso, já podemos encaminhar o inquérito para a Justiça." O delegado também reafirmou que a motivação de Felipe para os tiros contra o policial civil e dono da farmácia, João do Rosário Leão, foi o boletim de ocorrência registrado contra ele por conta das atitudes violentas registradas no sábado, dia em que foram para a festa junina em Aparecida de Goiânia. "Ele tinha intenção de ser policial e este registro atrapalharia."

