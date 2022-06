Cidades Filha de homem morto em farmácia diz que tinha medo de terminar com o ex “Minha mãe sentia. Ela falava ‘Por favor, minha filha, larga esse homem’. Mas eu não conseguia, porque eu tinha medo dele”, declarou

A jovem Kennia Yanka, filha do policial aposentado que foi assassinado dentro de sua farmácia, em Goiânia, revelou que sentia medo do ex-namorado e principal suspeito do crime, Felipe Gabriel Jardim. Segundo Kennia, a mãe havia pedido para que ela terminasse a relação com o homem, o que não acontecia por receio da jovem quanto à reação dele. Em entrevista à impr...