A mãe de um bebê e o pai dela, avô da criança, foram presos nesta terça-feira (6), por suspeita de estupro de vulnerável. O caso aconteceu em Padre Bernardo, que fica no Entorno do Distrito Federal. A vítima seria um menino de dois anos.

Em vídeo divulgado nesta quinta-feira (8), o delegado Kristian Felipe disse que a mãe afirmou à polícia que "sentia desejo sexual pelos atos que praticava." Os abusos seriam recorrentes e a criança ainda teria sido violentada sexualmente outras vezes pelo próprio pai.

Segundo a Polícia Civil, a mãe e o avô da criança foram presos preventivamente após pedido feito junto ao Judiciário pelo delegado Kristian Felipe, que recebeu uma denúncia anônima sobre o suposto estupro contra a criança. A PC informou também que a mãe e avô do menino aproveitaram da vulnerabilidade e do convívio doméstico contínuo para praticarem os atos libidinosos contra a vítima, configurando o estupro de vulnerável.

Os suspeitos foram conduzidos para as Unidades Prisionais e ficam agora à disposição do Poder Judiciário e dos demais órgãos responsáveis até que as investigações sejam concluídas.

