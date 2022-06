As filhas de João Rosário Leão, morto em uma farmácia de Goiânia, agradeceram a prisão de Felipe Gabriel, nesta quarta-feira (29). "Deus é fiel! Obrigada a todos que postaram, que ajudaram, que lutaram por justiça junto com a nossa família. Obrigada, meu Deus", publicou Kênnia Yanka, que namorava o ex-servidor da Prefeitura de Goiânia.

"Meu Jesus amado, faça com que ele continue preso! Ele não pode ser liberado!", clamou Kênnia Bianka, que testemunhou o crime.

Felipe Gabriel foi preso na noite desta quarta (29) e chegou à delegacia às 20h05, após passar pelo Instituto de Medicina Legal (IML). Ele foi encontrado, de acordo com o delegado Rhaniel Almeida, graças aos esforços da inteligência da Polícia Civil, que pesquisou mais de 30 endereços até chegar em Felipe.

Relembre o caso

Felipe Gabriel Jardim Gonçalves, de 26 anos, é suspeito de matar a tiros dentro de uma farmácia no Setor Bueno, em Goiânia, o policial civil aposentado João do Rosário Leão, de 63 anos. O homem era ex-namorado de uma das filhas da vítima, Kennia Yanka. O momento do crime foi filmado pelas câmeras de segurança do local.

Buscas

Cerca de 20 policiais estavam mobilizados na procura por Felipe. Segundo a corporação, mais de 30 endereços foram visitados, até mesmo fora de Goiânia, até chegar na casa em que Felipe estava escondido, localizada no Conjunto Riviera.