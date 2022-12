Com informações do g1

Um comerciante de 37 anos que estava preso há cinco meses, após ser acusado de tentativa de homicídio, foi solto em Posse, no Nordeste goiano, depois que o juiz se sensibilizou com duas cartas enviadas pelas filhas do homem pedindo que o pai voltasse para casa como ‘presente de Natal’. O pedido inusitado ganhou repercussão depois que o magistrado Denis Bonfim publicou uma das cartas em uma rede social: “Esse foi o melhor Habeas Corpus que já recebi”, escreveu.

“Queria te pedir um presente de Natal, que seria meu pai voltar e passar esse feriado importante comigo e com a minha família”, dizia trecho da carta.

A defesa do acusado entregou as cartas ao juiz, e também apresentou uma defesa baseada no princípio da dúvida. Dono de uma distribuidora de bebidas, o pai das crianças foi acusado de tentar matar um homem a tiros por causa de uma dívida. No entanto, segundo o magistrado, "não há elementos precisos que demonstrem indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado" no crime.

Os nomes do réu e das crianças não foram publicados. Após a soltura do pai, o juiz recebeu duas novas cartas de agradecimento escritas pelas meninas.

