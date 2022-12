O DJ Pedro Volt, filho do empresário Werlan Moura, de 52 anos, comemorou em uma rede social a soltura do pai, preso no início deste mês na Operação Limpeza Geral, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de Goiás (MP-GO). “A justiça dos homens foi feita!”, escreveu. Werlan é dono da Nobel Eventos, empresa responsável por shows e festivais em cidades goianas. O empresário é suspeito de integrar um grupo investigado por fraudes em licitações em pelo menos 34 cidades de Goiás.

Na publicação, o filho do empresário completa: “Que alegria ter o senhor aqui de novo”. A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Werlan para obter detalhes sobre a autorização que permitiu que ele fosse colocado em liberdade.

Na operação, foram cumpridos 22 mandados de prisão preventiva e 50 mandados de busca e apreensão em endereços relacionados ao grupo. De acordo com o MP-GO, além das fraudes, estão em investigação possíveis desvios de recursos públicos, lavagem de dinheiro, entre outros crimes. A investigação revelou que o grupo criou várias empresas em nomes de "laranjas" para simular concorrências em licitações.

Leia também:

Dono de empresa de eventos é preso suspeito de integrar grupo investigado por fraudes em licitações

MP faz operação contra esquema de fraudes identificado em mais de 30 municípios de Goiás