O maquiador, modelo e influencer Ramon Souza, de 20 anos, foi encontrado morto na piscina da casa de um amigo, no setor Grajaú, em Goiânia, na tarde desta segunda-feira (13). O jovem era filho do ex-vereador José Ribamar, de Aparecida de Goiânia. A Polícia Civil já investiga e suspeita de morte acidental.

Segundo o delegado Carlos Alfama, Ramon havia ido com amigos para uma boate em Goiânia na noite anterior e, de lá, para um posto de combustíveis, onde consumiram bebidas alcoólicas.

“Quando terminou [a noite de festa], Ramon pediu ao amigo dele, que era dono da casa, para dormir lá”, detalhou Alfama, destacando que o local era usado frequentemente para festas e eventos.

O delegado narra que, na tarde de segunda-feira (13), o dono da casa saiu e a mãe dele foi até lá, onde estavam Ramon e outro amigo, que dormia em um dos cômodos. Conforme o relato da mulher, ela chegou a ver o jovem sozinho na beira da piscina, mexendo no celular.

No entanto, ao voltar, não o encontrou mais e começou a procurá-lo. Foi quando, segundo as investigações, a mulher descobriu o corpo já submerso na piscina.

Suspeita de morte acidental

O delegado Carlos Alfama destacou que não havia nenhum indício de violência no local. Segundo ele, o celular do jovem foi recuperado e no aparelho a polícia encontrou um vídeo feito minutos antes de Ramon ser achado morto.

“É um vídeo dele caminhando na beira da piscina e saltando de cabeça”, descreve.

A suspeita inicial é de que o rapaz tenha desmaiado e se afogado após pular, uma vez que não há sinais de traumatismo craniano. Porém, nenhuma hipótese está descartada.

“Vamos aguardar os laudos cadavéricos e já ouvimos as pessoas que estavam no local. As investigações prosseguem”, finalizou.

Luto

Uma vez que Ramon era filho do ex-vereador José Ribamar, que exerceu a legislatura entre 2009 e 2012, o presidente da Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia encerrou a sessão ordinária mais cedo, nesta terça-feira (14), em respeito ao luto pelo falecimento do rapaz.

“Após o encerramento da sessão, todos os vereadores foram ao velório prestar condolências ao ex-parlamentar e seus familiares”, informou o órgão.

“A Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia manifesta sentimentos à família e amigos pela morte precoce de Ramon Souza”, declarou a Casa.