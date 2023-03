O filho do jogador Adão Eliziario da Costa, que morreu após ter um infarto em jogo de futebol com os amigos, lamentou a morte do pai e disse que ele sempre foi muito saudável. A partida aconteceu no estádio Divino Boró, no último domingo (5), em Terezópolis de Goiás, a 30 km de Goiânia.

“Meu pai era forte igual um touro, nunca tinha acontecido nada parecido antes, ele nem passava mal. Como ele sempre foi saudável, foi um baque para todos nós. Estamos profundamente tristes ”, comentou o filho Bruno Antônio Costa.

O filho do jogador amador contou que ele conseguiu ser socorrido em campo e foi levado às pressas para o hospital mais próximo, mas acabou não resistindo. O vídeo gravado pelo narrador de futebol Fernando José mostra o momento em que o homem cai no chão (assista abaixo).

O corpo de Adão Costa foi velado e enterrado na manhã desta segunda-feira (6), em Terezópolis de Goiás. O jogador amador deixa três filhos e sua esposa.

O filho dele ainda contou que Adão chegou a ser secretário de Esporte em Terezópolis de Goiás, jogador profissional do Anápolis e até de alguns times do interior de São Paulo e atualmente trabalhava como comerciante no pit dog da família.

“Meu pai sempre gostou de esportes, desde que me entendo por gente ele sempre jogou futebol e incentivou os filhos a fazerem algo relacionado”, completou.

A prefeitura de Terezópolis de Goiás divulgou uma mensagem de luto e lamentou a morte de Adão. "Você sempre estará em nossos corações", afirmou a nota publicada nas redes sociais.