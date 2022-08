Cidades Filho do prefeito de Nova Veneza morre aos 19 anos Gestor municipal publicou nas redes sociais que o velório será realizado a partir das 19h

Morreu nesta terça-feira (23) o estudante Gustavo Agaipito Costa, de 19 anos, filho do prefeito de Nova Veneza, Valdemar Batista Costa (UB). A confirmação do óbito foi feita pelo próprio pai por meio das redes sociais, mas ele não divulgou a causa da morte do jovem. Na publicação, o prefeito informa que o velório será realizado a partir das 19...